Arthur sofre lesão e desfalca o Barcelona por um mês

O meio-campo brasileiro do Barcelona, Arthur Melo, vai ficar um mês afastado depois de sofrer uma lesão muscular na perna esquerda, informou nesta sexta-feira, 8, o clube catalão.

O jogador de 22 anos, revelado pelo Grêmio de Porto Alegre, foi submetido a exames médicos que “confirmaram que tem uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda”, explicou o Barcelona em comunicado.

“O tempo aproximado da ausência dos gramados é de entre três e quatro semanas”, acrescentou o clube azulgraná. O meia terminou a partida de ida das semifinais da Copa do Rei contra o Real Madrid na quarta-feira (1-1) sentindo dores.

Muito elogiado por suas últimas atuações, Arthur ficará ausente do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Lyon no próximo dia 19 de fevereiro e dificilmente vai voltar a tempo de atuar nos dois clássicos contra o Real Madrid, em 27 de fevereiro, no jogo de volta das semifinais da Copa do Rei, e no dia 2 de março, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.