Arsene Wenger sugere alterar regras de impedimento, escanteio e lateral

Atualizado em 8 out 2020, 19h09 - Publicado em 8 out 2020, 17h18

O ex-técnico do Arsenal e atual chefe de desenvolvimento global da Fifa, Arsene Wenger, espera avançar com propostas para alterar algumas das regras no futebol. Em entrevista ao jornal francês L’Equipe, Wenger citou que, além da mudança de interpretação da arbitragem sobre a marcação de impedimentos, propôs ideias a entidade envolvendo as cobranças de escanteio e de lateral.

“Um lateral deveria ser uma vantagem, mas nessas situações você enfrenta dez jogadores de campo em jogo, enquanto você tem apenas nove”, explicou. “Estatísticas mostram que oito de dez situações de laterais você perde a bola. Na sua metade do campo, o jogador deveria ter a oportunidade de chutar a bola”, completou

O projeto envolvendo os laterais é para que nos cinco minutos finais de cada partida jogadores sejam liberados para realizar as cobranças utilizando os pés, como uma falta.

Desde que entrou no cargo, em dezembro do ano passado, Wenger faz coro a mudanças relevantes no esporte. Entre as primeiras e mais radicais solicitações, está a mudança da regra do impedimento. Ele defende que o atacante só esteja fora de jogo caso tenha o corpo inteiro à frente da linha do penúltimo defensor. “Eu gostaria que não houvesse impedimento caso uma única parte do corpo com a qual você possa marcar um gol esteja alinhada com o defensor. Isso pode ser uma vantagem para os atacantes”, comentou.

Outra questão levantada por Wenger envolve os escanteios. Ele defende que possam realizar cobranças rápidas, para si mesmos, aumentando o tempo de bola em jogo e a chance de surpreender os adversários.

Wenger treinou o Arsenal entre 1996 e 2008, com três títulos do Campeonato Inglês e sete conquistas da Copa da Inglaterra. Desde então, apesar de cotado em algumas equipes, não retornou mais à antiga função.

