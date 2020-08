Arsenal vira contra Chelsea e é campeão da Copa da Inglaterra

O Arsenal conseguiu terminar uma temporada abaixo do esperado de forma positiva, com um título. Com dois gols de Aubameyang, a equipe do técnico Mikel Arteta virou o placar para cima do Chelsea e conquistou a Copa da Inglaterra – Pulisic marcou primeiro para os Blues. A primeira taça da carreira de Arteta como técnico foi importante por outro motivo: garantiu o Arsenal na próxima Liga Europa. A partida teve transmissão exclusiva pela plataforma de streaming DAZN.

O Chelsea começou o jogo a mil por hora e marcou um golaço logo aos cinco minutos de jogo. Após tabela rápida entre Pulisic, Jorginho e Mount, Giroud tocou de calcanhar para o atacante americano, que driblou o zagueiro e tocou na saída do goleiro Martínez para fazer 1 a 0.

O Arsenal chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Aubameyang sofreu pênalti de Azpilicueta. Ele mesmo cobrou aos 27 minutos e igualou o placar.

Em grande fase, Aubameyang apareceu de novo para garantir o título do Arsenal. Aos 21 minutos da segunda etapa, o atacante gabonês recebeu de Pepé, deu um drible desconcertante em Zouma e teve calma para tocar por cima do goleiro Caballero e garantir a virada – e o título.

Apesar da má fase nos últimos anos, reforçada nesta temporada com a pior campanha no Campeonato Inglês em 25 anos (terminou na oitava posição), o Arsenal tem conseguido sucesso recente na competição de clubes mais antiga do mundo. Foi a quarta taça da Copa da Inglaterra conquistada em nos últimos sete torneios. O clube londrino é o maior campeão do campeonato, agora com 14 títulos – o Manchester United vem logo atrás com 12.