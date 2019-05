Arsenal critica final da Liga Europa no Azerbaijão: ‘Inaceitável’

A diretoria do Arsenal se posicionou contra a escolha da capital do Azerbaijão, Baku, para sediar a final da Liga Europa, afirmando que a opção tem causado problemas ‘inaceitáveis e extremos’ em termos de logística para os torcedores. Na decisão contra o Chelsea, os fãs das duas equipes terão apenas 6.000 lugares, cada, disponibilizados pela Uefa.

“O tempo dirá se será possível chegar aos 6.000 torcedores do Arsenal dispostos a ir a este jogo, dados os desafios que essa viagem extrema exige. Temos 45.000 sócios com direito a ingressos da temporada e muitos torcedores ficarão de fora deste jogo, devido à escolha da Uefa por uma final em uma sede tão limitada em termos de logística de transportes. Isto simplesmente não está certo”, afirmou o clube, em nota.



O Estádio Olímpico de Baku comporta até 68.700 espectadores, ou seja, os ingressos para os fãs do Arsenal correspondem a menos de 10% da capacidade da arena, o que causou a revolta do clube inglês. Dirigentes da equipe afirmaram, também, que as poucas entradas disponíveis ainda não foram vendidas em sua totalidade, pelas dificuldades para se chegar ao Azerbaijão, pois há poucos voos para Baku partindo do oeste europeu, embora existam mais voos em operação especificamente para a final, mas com preços bem acima dos usuais.

“Estamos recebendo muitas reclamações dos nossos torcedores acerca disso e entendemos totalmente suas preocupações. Em respeito a nossos fãs, gostaríamos de entender os critérios de escolha para essas sedes das finais e também se os anseios dos torcedores são levados em conta nesta questão. Assim poderíamos exigir que a Uefa assegure que a logística com esses torcedores e suas necessidades sejam peça-chave em futuras decisões para a escolha de sedes de finais, pois o que aconteceu nesta temporada é inaceitável e não pode se repetir”, concluiu.

O ministro dos Esportes do Azerbaijão, Azad Rahimov, defendeu Baku como merecedora do evento, na última quarta-feira. “Aqui é Europa e qualquer cidade deve ter a chance de sediar este tipo de evento. É realmente bom que as pessoas possam viajar para se conhecerem melhor. Acredito que da próxima vez que sediarmos este tipo de evento não haverá qualquer questionamento, pois acredito que ao se ambientarem com nossa bela cidade, com nossa hospitalidade, todos ficarão felizes em voltar”, comentou.

A direção do Arsenal já havia mostrado preocupação pela questão do meia armênio Henrikh Mkhitaryan, devido às históricas tensões políticas entre Armênia e Azerbaijão, que guerrearam até 1994. Rahimov garantiu que o jogador poderá entrar e jogar normalmente no Azerbaijão.

Esta é a primeira final europeia do Arsenal em 13 anos, e o clube londrino busca seu primeiro troféu continental desde 1994. Baku também se candidatou para receber a decisão da Liga dos Campeões, mas foi derrotada por Madri. A final será realizada no próximo dia 29, às 16h (de Brasília).

