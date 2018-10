Arrascaeta joga 45 minutos pelo Uruguai e pode reforçar Cruzeiro na final

O uruguaio Giorgian De Arrascaeta pode reforçar o Cruzeiro na quarta-feira contra o Corinthians, no segundo jogo da final da Copa do Brasil. O meio-campista convocado pela seleção uruguaia, está em Saitama, no Japão, onde disputou um amistoso contra a seleção local nesta terça.

Arrascaeta jogou apenas 45 minutos na derrota para os japoneses por 4 a 3 e está apto para atuar na decisão contra o Corinthians. O Cruzeiro informou em suas redes sociais que o uruguaio desembarca em São Paulo na próxima quarta e se reunirá com o restante do elenco mineiro.

Arrascaeta atuou como titular no amistoso entre Japão x Uruguai, nesta manhã, em Saitama-JAP. O atleta do Cruzeiro jogou por 45 minutos e foi substituído no intervalo. O camisa 10 chegará a São Paulo nesta quarta-feira. Créditos: @Uruguay pic.twitter.com/JdYVbWYaQY — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) October 16, 2018

O uruguaio é um dos principais jogadores do Cruzeiro e ficou de fora da primeira partida da final da Copa do Brasil por causa da convocação do Uruguai. Mesmo assim, o Cruzeiro saiu em vantagem no confronto e derrotou o Corinthians por 1 a 0. A partida de volta será na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera.