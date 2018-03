Argentina x Itália e mais: como assistir a amistosos desta sexta

Nesta sexta-feira, as seleções mais tradicionais do mundo entram em campo para realizar amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2018. Além do jogo entre Brasil e Rússia, vale o destaque para o confronto entre os campeões das últimas duas edições da Copa, Alemanha e Espanha, às 16h45 (de Brasília), em Dusseldorf. No mesmo horário, a Argentina enfrenta a Itália, quatro vezes campeã mundial, apesar de estar fora da Copa do Mundo de 2018, em Manchester. Lionel Messi, com problemas musculares, pode começar a partida no banco.

Outra seleção tradicional em processo de reconstrução e que também não participará da Copa é a Holanda, que entra em campo contra uma renovada seleção inglesa, às 16h45 (de Brasília), em Amsterdam. No mesmo horário, o jogo entre Portugal e Egito, em Zurique, reúne dois maiores artilheiros da temporada europeia: Cristiano Ronaldo, atual melhor jogador do mundo, e Mohamed Salah, destaque do Liverpool. Uma das seleções favoritas ao título mundial, a França enfrenta a forte seleção da Colômbia, às 17h (de Brasília), em Paris. Todos estes jogos serão transmitidos no Brasil em TV fechada.

Saiba como assistir os amistosos desta sexta-feira:

Brasil x Rússia – Globo e SporTV – 13h

Holanda x Inglaterra – SporTV2 e ESPN+ – 16h45

Alemanha x Espanha – ESPN Brasil – 16h45

Portugal x Egito – ESPN extra – 16h45

Itália x Argentina – SporTV e ESPN – 16h45

França x Colômbia – SporTV3 – 17h00

Croácia x Peru – SporTV – 21h00