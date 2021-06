Argentina bate Uruguai por 1 a 0 e vence a primeira na Copa América

A Argentina venceu o Uruguai por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 18, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pelo grupo A da Copa América.

O único gol da partida foi marcado pelo volante Guido Rodríguez, logo aos 12 minutos de jogo, ao aproveitar um cruzamento de Lionel Messi e cabecear para o gol defendido por Muslera. Sem criatividade, a seleção uruguaia apostou na bola aérea para buscar o empate, mas sem muita efetividade. A Argentina criou mais oportunidades, mas parou no goleiro Muslera.

Na segunda etapa, o jogo foi mais morno e muito disputado no meio de campo, com poucas oportunidades de gol para os dois times. A melhor chance ocorreu em uma falta para a Argentina aos 35 minutos, mas a cobrança de Messi ficou na barreira.

Na outra partida do dia, o Chile venceu a Bolívia por 1 a 0 na Arena Pantanal, gol de Brereton.

Com o resultado, a Argentina assume a liderança do grupo A da Copa América, ao lado do Chile. As duas equipes têm a mesma campanha, com quatro pontos em dois jogos, com dois gols marcados e um sofrido. O Paraguai aparece em seguida com três pontos e uma partida a menos.

A Argentina volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Paraguai em Brasília. No mesmo dia, o Uruguai pega o Chile na Arena Pantanal.