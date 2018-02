Arena do Palmeiras irá ultrapassar público do Campeonato Carioca

Os 17 mil ingressos já vendidos para o jogo entre Palmeiras e Linense, quinta-feira, no Allianz Parque, vão significar mais do que apenas a marca de 3 milhões de torcedores recebidos na arena alviverde. A comercialização antecipada traz também um dado curioso: o clube paulista vai conseguir ultrapassar, como mandante, todo o público somado dos confrontos realizados nesta edição do Campeonato Carioca.

Até o momento, o Palmeiras foi mandante em três partidas no Campeonato Paulista, contra Santo André, Red Bull e Santos. O Allianz Parque recebeu nessas ocasiões uma presença acumulada de 96,1 mil pessoas. Do outro lado, o Estadual do Rio, em 49 jogos realizados até o momento, tem um público total de 97,6 mil torcedores. No próximo domingo, Boavista e Flamengo se enfrentam pela final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Desde a inauguração da arena, em novembro de 2014, o Palmeiras mantém uma média de cerca de 30 mil torcedores por jogo. Esses números levaram o clube a aparecer nas últimas três temporadas entre os três times brasileiros com maior média de presença. Neste ano, a equipe recebeu dois dos quatro maiores públicos do futebol nacional, com 37,8 mil pessoas na partida com o Santos e 31,6 mil diante do Santo André.

A maciça presença do torcedor palmeirense se contrapõe ao baixo interesse pelo Estadual vizinho. Jogos com portões fechados, partidas realizadas longe da capital e times com formações alternativas deixam a competição esvaziada. Mesmo os dois clássicos realizados no Maracanã não empolgaram e deram prejuízo para os times mandantes.