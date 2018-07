Arboleda, do São Paulo, sofre acidente de carro, mas passa bem

O zagueiro Robert Arboleda, um dos destaques do São Paulo na temporada, se envolveu em um acidente de carro por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira. Segundo informações divulgadas pela emissora SBT, o veículo onde estava o jogador capotou e bateu em uma árvore. Arboleda era um dos passageiros e passa bem.

O jogador equatoriano estava acompanhado por outro homem e duas mulheres. O acidente ocorreu na Rua Professor Atílio Innocenti, na Vila Olímpia, bairro da zona oeste de São Paulo. Uma mulher, não identificada, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com trauma na face e encaminhada ao Hospital Santa Paula.

O defensor não participou da vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no domingo, em Belo Horizonte, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A assessoria de imprensa do São Paulo ainda apura informações sobre o ocorrido e não confirmou o estado de saúde do atleta.

Com a vitória na capital mineira, o São Paulo chegou a 32 pontos, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, apenas dois atrás do Flamengo, que em outro confronto deste domingo goleou o Sport por 4 a 1, no Maracanã. O clube paulista volta a jogar na quinta-feira, contra o Colón, da Argentina, às 19h30, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana.