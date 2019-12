Arboleda diz estar arrependido por ter tirado foto com camisa do Palmeiras

Dois dias após o vazamento de uma foto usando a camisa do Palmeiras, o zagueiro equatoriano Arboleda veio a público se retratar pela primeira vez. Por meio de sua conta oficial no Instagram o jogador pediu desculpas ao torcedor do São Paulo. Segundo o defensor, a publicação da fotografia se deu por causa de uma aposta entre amigos, e garantiu ainda que se arrepende profundamente pelo episódio.

“Gostaria de me desculpar publicamente com os torcedores do São Paulo. membros da comissão técnica, jogadores, diretoria e a todos que se sentiram ofendidos ao me ver vestido com a camisa de outro clube. Errei ao apostar com alguns amigos que vestiria a camisa que eles escolhessem caso fosse derrotado no futebol disputado em minhas férias. Me arrependo profundamente”, diz parte da postagem de Arboleda.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o São Paulo pediu para que os casos do zagueiro e do goleiro Jean, que foi preso depois de ser acusado de agredir a esposa, não fossem discutidos simultaneamente. O clube afirmou ainda que tratará internamente a questão do zagueiro equatoriano.