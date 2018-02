Árbitro que chutou e expulsou brasileiro é suspenso por 3 meses

O Comitê Disciplinar da Liga de Futebolistas Profissionais da França (LFP) suspendeu por três meses o árbitro Tony Chapron, por ter agredido e expulsado o zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Nantes, na partida contra o PSG em 14 de janeiro. Terminada a suspensão, o juiz ainda ficará três meses em observação – caso cometa outro erro grave, será suspenso novamente.

A entidade puniu Chapron por “tentativa de agressão/tentativa de brutalidade”. O árbitro, que ainda pode recorrer da decisão, está com 45 anos e se aposentará ao fim desta temporada. Com a punição, deve retornar apenas em maio, já na reta final do Campeonato Francês.

Chapron compareceu à audiência e não falou com a imprensa. Seu advogado, Samuel Chevret, disse que o árbitro se arrependeu e condenou o que chamou de “linchamento midiático”.

“O senhor Chapron confirmou a versão que deu desde o início, de que agiu no reflexo de maneira ruim. Ele se arrependeu e pediu desculpas imediatamente ao jogador. A conversa foi conduzida de maneira calma e respeitosa, o que, infelizmente, contrasta com o linchamento midiático sobre o tema após a partida”, afirmou o advogado à imprensa francesa.