A Fifa anunciou neste sábado que o árbitro italiano Gianluca Rocchi será o árbitro do confronto entre Brasil e México, na próxima segunda-feira, às 11h (de Brasília), em Samara, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Gianluca Rocchi será auxiliado por Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, ambos da Itália. O espanhol Antonio Mateu será o quarto árbitro.

Aos 44 anos, o juiz italiano já apitou duas partidas nesta Copa do Mundo: Portugal x Espanha e Japão x Senegal. Ele também esteve presente na Rússia no ano passado, quando foi um dos árbitros escolhidos para trabalhar na Copa das Confederações, torneio que serviu de teste para Fifa em relação ao uso do árbitro de vídeo.

Na última temporada, Gianluca Rocchi esteve presente em duelos importantes da Liga dos Campeões. O árbitro italiano apitou o importante confronto de volta das oitavas de final do torneio, entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, além de também estar presente em partidas do Manchester United, Sevilla e Tottenham.

Mas não foi apenas na Liga dos Campeões que o juizão italiano marcou presença. Foi Gianluca Rocchi quem apitou o jogo de volta da semifinal da Liga Europa entre Atlético de Madrid e Arsenal. Além disso, ele também foi o árbitro da Supercopa da Europa, vencida pelo Real Madrid em cima do Manchester United.