Responsável pela arbitragem na estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, o empate por 1 a 1 com a Suíça, o mexicano César Ramos foi alvo de críticas de jogadores brasileiros em dois lances que poderiam ter beneficiado a equipe comandada por Tite: o gol dos suíços e um suposto pênalti para a seleção brasileira. O mundial na Rússia é o primeiro a contar com o auxílio do árbitro de vídeo, o VAR, mas os lances não foram revistos.

No gol da Suíça, anotado pelo meia Zuber logo aos 4 minutos do segundo tempo, ele teria cometido falta no zagueiro Miranda ao empurrá-lo antes de cabecear para o gol. No outro lance, o atacante Gabriel Jesus tentou girar sobre o zagueiro Manuel Akanji dentro da área e foi agarrado, sem que o mexicano tenha marcado o pênalti ou, novamente, o VAR tenha revisto a marcação. Nas duas vezes, jogadores brasileiros gesticularam com o árbitro para que ele consultasse a equipe de arbitragem de vídeo.

“Naquele jogada, se eu tivesse me jogado, talvez marcassem. Tem árbitro de vídeo e resolveram não marcar, é vida que segue”, disse Miranda depois da partida.

Aos 34 anos, César Arturo Ramos é árbitro da Fifa desde 2014. Além dele, o México tem outros oito juízes aptos a atuar competições oficiais da federação. Antes de ser convocado para a Copa do Mundo na Rússia, Ramos apitou jogos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, e a final do mundial de clubes em 2017, entre Real Madrid e Grêmio.

Na partida, disputada em Abu Dhabi e vencida pelos espanhóis por 1 a 0, o árbitro mexicano recebeu críticas dos gremistas por ter deixado de marcar um pênalti do zagueiro Sérgio Ramos no volante Ramiro, no início do segundo tempo, quando o placar ainda estava em 0 a 0 (veja o lance abaixo, aos 57 segundos).

“Fomos vice-campeões honrosamente, porque tivemos um pênalti não marcado contra o Ramiro e tivemos também um gol que a bola passou por baixo da barreira, que o Grêmio geralmente não toma”, reclamou o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, em uma entrevista à TV oficial do clube.

Durante a final da UEFA Champions League entre Real Madrid e Liverpool, em maio, gremistas lembraram o pênalti não marcado em Ramiro no lance em que Sérgio Ramos derrubou o atacante egípcio Mohamed Salah, que acabou lesionando o ombro na queda:

Sergio Ramos fez um pênalti descarado no Ramiro e nada aconteceu, hoje tirou o Salah do jogo propositalmente e nem cartão levou, lamentável — Grêmio Nation 🇧🇷 (@gremio_nation) May 26, 2018

Sérgio Ramos ( que fez o pênalti não marcado em Ramiro) é dos jogadores mais desleais do futebol mundial. — Adalberto Preis (@adalbertopreis) May 26, 2018