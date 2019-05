Árbitro de futsal morre após passar mal durante jogo

O árbitro Isildo Fabiano Bianchi da Silva, de 44 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 10, após sofrer um mau súbito enquanto apitava o jogo de futsal entre Itinelli São Carlos e Taubaté, em São Carlos, no interior de São Paulo.

Bianchi apitava a partida válida pela Liga Paulista de Futsal quando passou mal e caiu na quadra. Ele recebeu primeiros socorros ainda no ginásio e foi levado de ambulância a uma Unidade Pronto Atendimento (UPA), em São Carlos. No hospital, o árbitro acabou morrendo em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

A partida foi interrompida e ainda não há data para a sua retomada. Por meio de suas redes sociais, a Liga Paulista de Futsal lamentou a morte.

“A LPF (Liga Paulista de Futsal), lamenta profundamente o falecimento do árbitro Isildo Fabiano Bianchi da Silva, 44 anos, o qual infelizmente veio a óbito na noite desta sexta-feira. (…) A LPF se solidariza aos amigos e familiares, e agradece imensamente todo empenho da equipe médica, bem como a solidariedade das duas equipes (Intelli/Unicef/São Carlos e Taubaté), e em especial ao Secretario de Esportes da Cidade de São Carlos (Edson Ferraz), que presente, não mediu esforços em prol do necessário, amplo e imediato atendimento para com o oficial”, escreveu no Facebook.

(Com Gazeta Press)