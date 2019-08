Árbitro de Brasil 1 x 7 Alemanha será treinador na Espanha

O mexicano Marco Antonio Rodríguez, de péssima memória para os brasileiros, iniciará uma nova carreira na Espanha. O ex-árbitro, que encerrou sua carreira em 8 de julho de 2014, ao apitar o fim de Brasil 1 x 7 Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, no Mineirão, será treinador do Salamanca CF, clube da Segunda Divisão B, equivalente à terceira divisão do futebol espanhol.

Rodríguez, de 45 anos, confirmou a informação que já vinha sendo divulgada no México com uma postagem no avião, rumo à Espanha. “Com convicção do que se espera e do que está por vir”, escreveu no Twitter na segunda-feira, 19.

Con la convicción de lo que se espera y lo que está por venir.

🇲🇽🛫🇪🇸 @SalamancaCFUDS #JugamosTodos 🏆. pic.twitter.com/DYja9rYgK7 — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) August 20, 2019

Ele substituirá seu compatriota José Luis Trejo, que teve sua licença de treinador invalidada pela federação espanhola. Árbitro da Fifa entre 2000 e 2014, Rodríguez trabalhou em três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014). Na última, além do 7 a 1, dirigiu outra recordada partida, o triunfo do Uruguai sobre a Itália, em Natal, marcada pela mordida de Luis Suárez em Giorgio Chiellini.

Depois de “pendurar o apito”, Rodríguez passou a trabalhar esporadicamente como comentarista no México, entre um curso e outro na Europa para se tornar treinador. Com a licença da Uefa, ele diz sonhar em um dia dirigir um time na Liga dos Campeões e chegar à seleção mexicana.