Arábia Saudita bane árbitro designado para a Copa do Mundo

A Federação Saudita de Futebol anunciou nesta quarta-feira a suspensão por toda vida do árbitro Fahd al Mirdasi, designado pela Fifa para representar o país na Copa do Mundo da Rússia. Ele é acusado de ter solicitado um suborno para ajudar uma equipe.

O comitê disciplinar da federação vai informar à Fifa sobre o caso e solicitar que o exclua do Mundial e de qualquer outra competição internacional, segundo um comunicado da entidade.

Em um interrogatório perante o comitê, Al Mirdasi admitiu ter solicitado dinheiro aos diretores do clube Ittihad, aos quais ofereceu ajuda em troca de dinheiro para vencer a final da Copa do Rei.

O presidente do clube, Hamad al Sauniya, denunciou o caso antes do final e enviou à Federação a conversa que manteve por “whatsapp” com o árbitro, na qual o colegiado solicitava o suborno.

A Federação substituiu o árbitro horas antes do final, realizada no sábado e vencida pelo Ittihad por 3 a 1 perante o Al Faisali.Al Mirdasi apitou torneios internacionais desde 2011, entre eles, a Copa Confederações da Rússia de 2017 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016.