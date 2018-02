Apresentador da TV Goiânia pede desculpas às mulheres

Beto Brasil, apresentador do programa Os Donos da Bola, da TV Goiânia, usou suas redes sociais para pedir desculpas às mulheres após ter seu programa cancelado por causa da repercussão negativa do quadro Desafio das Musas, no qual o apresentador fez perguntas constrangedoras, de teor sexual, para as candidatas a musas dos maiores clubes do Estado.

“Sou pai de família, casado há 30 anos e tenho uma filha de 19, tenho várias irmãs e sei o valor que tem uma mulher. Todos me conhecem das arquibancadas do Serra Dourada. Sempre vou com muita alegria e respeito às mulheres. Estou aqui para me retratar e pedir desculpas a você mulher, à Karol, musa do Goiás, ao Goiás Esporte Clube, ao Vila Nova, ao Atlético e a todos os torcedores do futebol goiano, especialmente a você mulher, que se sentiu ofendida com o nosso quadro”, disse o apresentador.

Em outros dois vídeos publicados em sua conta, ele voltou a negar conhecimento do teor das perguntas feitas e responsabiliza o coordenador artístico do programa, Leandro Vieira, pelo acontecido. Na exibição do programa da quinta-feira, o último que foi ao ar, Beto Brasil disse que o quadro foi mal interpretado e que não sabia das perguntas.

Leandro Vieira se disse responsável pelas questões e alegou que o constrangimento causado às convidadas foi intencional e que o quadro foi “mal interpretado” pelo público. “As perguntas de duplo sentido foram feitas para que todos entendessem o que as mulheres sofrem todos os dias.”

Antes de Beto Brasil, a TV Goiânia já havia postado um pedido de desculpas em suas redes sociais, afirmando que o programa seria tirado do ar a partir desta sexta-feira. A emissora transmitirá o programa Jogo Aberto nacional, apresentado por Renata Fan.