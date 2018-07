Apresentado no Real, Vinicius Junior diz mirar ‘topo do mundo’

Quase um ano depois do anúncio oficial da sua contratação pelo Real Madrid, Vinicius Junior, uma das principais joias do futebol brasileiro, foi apresentado oficialmente como reforço e vestiu a camisa do clube espanhol no estádio Santiago Bernabéu. Ao lado de Ronaldo Fenômeno, o ex-atleta do Flamengo foi muito elogiado pelo presidente Florentino Perez, que afirmou que o jovem “está destinado a ser um dos melhores de todos os tempos”.

O mandatário do clube fez questão de destacar a experiência de seu novo reforço, apesar de ele ter apenas 18 anos. “Em pouco mais de um ano jogou 70 partidas nesse clube magnífico que é o Flamengo. Já sabes o que é jogar em nível internacional na Libertadores e Sul-Americana e foi o melhor jogador no Sul-Americano de base”, disse Perez. “Vinicius é uma das grandes esperanças do futebol mundial. Ele está destinado a ser um dos melhores de todos os tempos. Ele mostra, ao melhor estilo, o futebol criativo brasileiro”, completou o presidente.

“Esta é a maior oportunidade que um jogador pode ter. Vou me sacrificar muito para justificar essa oportunidade. Sacrifício não é novidade para mim. Eu venho de uma família humilde que está acostumada a se sacrificar. Agora posso chegar ao topo do mundo do futebol, que é o Real Madrid, com apenas 18 anos”, disse Vinicius Junior.

Vinicius Junior foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2017, quando ainda tinha 16 anos, por 45 milhões de euros (cerca de 164 milhões de reais na cotação da época), junto ao Flamengo. O clube espanhol precisou esperar o atacante completar 18 anos para poder levá-lo à Espanha.