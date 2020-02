Após vexame na Copa do Brasil, Atlético-MG demite técnico Dudamel

Rafael Dudamel não é mais técnico do Atlético-MG. Após mais um vexame em campo, desta vez na Copa do Brasil, com eliminação para o Afogados-PE na segunda fase do torneio, o clube decidiu por demitir o venezuelano e sua comissão técnica, já na madrugada desta quinta-feira, 27.

Na última semana, o Atlético-MG já havia sido eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Unión de Santa Fé-ARG e o treinador estava pressionado. Além dele e da comissão, o diretor de futebol Rui Costa e o gerente de futebol Marques Batista de Abreu também foram demitidos.

A demissão do técnico de 47 anos acontece após 10 jogos, apesar do contrato com validade até o fim de 2021. Foram quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 53,3% de aproveitamento.

O clube informou que para a próxima partida, domingo, contra o Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro, o time será comandado por James Freitas e Lucas Gonçalves, que fazem parte da comissão técnica fixa.