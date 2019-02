Após troca, Palmeiras vê saída de mais três jogadores

A noite de terça-feira (26) foi muito comentada por torcedores do Palmeiras. Uma troca polêmica movimentou o clube, que tem um elenco extenso. Os laterais Fabiano e Fabrício chegaram no time paulista, enquanto Lucas e Robinho foram para o time mineiro. Nesta quarta (27), outros três jogadores deixaram o Palmeiras.

Dois jogadores da base alviverde, de defesa, foram emprestados para clubes que disputam série A e B do Campeonato Brasileiro. O primeiro foi o lateral esquerdo Victor Luís, que foi emprestado ao Botafogo até o fim do ano.

O jogador chega no clube, onde realizará exames médicos e, só depois, será anunciado oficialmente como reforço do clube, que tem Jean e Diogo Barbosa como laterais pela esquerda.

Outro que saiu por empréstimo foi o zagueiro Nathan, que foi para o Criciúma, onde jogará a série B do Campeonato Brasileiro.

Por fim, o Palmeiras rescindiu de forma amigável com o meia Fellype Gabriel que está a um ano no clube e quase não jogou.

Nesta quarta (27), Cuca comentou as trocas e falou da necessidade de reduzir elenco por conta dos torneios que ainda disputa. O Verdão tem Brasileiro e Copa do Brasil até o final do ano. Eliminado do Paulista e da Copa Libertadores, o clube já não precisa de tantos jogadores no elenco.