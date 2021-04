Em guerra com grandes, Uefa oficializa novo formato da Champions

Em meio a uma guerra nos bastidores do futebol em razão do lançamento da Superliga Europeia, o comitê executivo da Uefa aprovou na tarde desta segunda-feira, 19, mudanças nos formatos de sua competições de clubes a partir da temporada 2024/2025. As alterações ratificadas tem destaque, principalmente, para a Liga dos Campeões da Europa. A competição ficou em evidência nas últimas horas após o anúncio da criação de uma Superliga, modelo próprio de competição lançado por doze importantes clubes do continente que pretende fazer oposição ao tradicional torneio.

A Champions terá um aumento no número de participantes. De 32 equipes que compõem o atual formato, divididas por oito grupos com quatro cada, a competição saltará para 36. Com as novas regras, também passará a ter 225 jogos a cada temporada, quase dobrando o atual formato, que contabiliza 125.

☑️ The #UEFAExCo has approved a new format for club competitions as of the 2024/25 season.

⚽ The reforms come after an extensive consultation across the football family. The changes made are designed to secure the positive future of European football at every level.#UCL #UEL

— UEFA (@UEFA) April 19, 2021