Após sumiço, Kane volta aos treinos e saída para o City ainda é incerta

Após não aparecer na primeira semana de pré-temporada do Tottenham, o atacante Harry Kane voltou ao clube e está em período de quarentena, por precaução contra a Covid-19. O camisa 10 da Inglaterra na última Eurocopa tem seu nome ventilado no Manchester City e já externou a vontade de “novos ares”, mas reafirmou que não se recusou a treinar para forçar uma transferência.

Kane, que vive o auge de sua carreira aos 28 anos, passou seu período de férias nas Bahamas, América Central, e na Flórida, Estados Unidos. O técnico português Nuno Espírito Santo falou à Reuters sobre a decisão de deixar o atacante separado do grupo: “Harry (Kane) vai treinar sozinho até quinta-feira para cumprir os protocolos e reduzir o risco de infecções por coronavírus. Esperamos o reintegrar em breve. Vou falar com ele o mais rápido possível. Temos uma sessão de treinamento e, com distanciamento social, espero ter uma conversa”.

O atacante inglês chegou a sinalizar vontade de jogar no Manchester City. Do mesmo modo, o clube demonstrou interesse no jogador e Pep Guardiola, treinador da equipe, confirmou que a vontade de Kane ainda existe, apesar de uma proposta de 100 milhões de libras (726 milhões de reais) ter sido recusada recentemente pelo Tottenham.

Segundo o jornal inglês Mirror, Harry Kane deseja buscar novos desafios pela ambição de conquistar títulos, algo que não conseguiu no clube londrino. Porém, além dos Spurs terem recusado a primeira proposta do City, a recente contratação de Jack Grealish, por 117 milhões de euros, pelo time de Manchester esfria a possibilidade de Kane defender o atual campeão inglês.