O sétimo dia da Copa do Mundo de 2018 terá como principal atração a segunda partida de Cristiano Ronaldo e uma pergunta inevitável: o astro português manterá o nível da performance do primeiro jogo, quando marcou três gols contra a Espanha? O feito na estreia o colocou como artilheiro da competição, agora junto com Cheryshev, que já atuou duas vezes. Portugal enfrenta Marrocos às 9h (de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou, pela segunda rodada do Grupo B.

Contra a Espanha, uma das favoritas ao título Mundial, Cristiano Ronaldo superou a diferença técnica entre as duas equipes e guiou Portugal a um empate heroico por 3 a 3. O primeiro gol foi de pênalti, sofrido por ele mesmo. O segundo veio em uma falha bizarra do goleiro espanhol David De Gea, em chute de média distância. Até esse momento da partida, quando os portugueses lideravam o placar, ainda pairavam dúvidas sobre a atuação do astro.

No momento mais difícil que Portugal enfrentava na partida, Cristiano Ronaldo foi decisivo. Após a virada da Espanha, os portugueses eram dominados, não conseguiam dar sequência às jogadas e assistiam aos espanhóis tocarem a bola de um lado para o outro, chegando à área portuguesa com facilidade. Aos 43 minutos, numa rara oportunidade em que Portugal conseguiu rondar a área espanhola, Cristiano Ronaldo sofreu uma falta de Piqué. Após um momento de total silêncio e concentração, acertou um chute memorável. O goleiro De Gea, sem reação, só pôde apreciar e lamentar a bola entrando no seu ângulo esquerdo, para delírio dos torcedores portugueses.

Ouçam esta narração maravilhosa do Narrador português Nuno Mattos no 3" Gol do Cristiano Ronaldo contra a Espanha. SENSACIONAL!!!!!! pic.twitter.com/Szl3rGYUH9 — Los Blancos Brasil (@LosBlancosBrOfc) June 17, 2018

O gol coroou uma atuação sensacional do português que, dentre os maiores nomes desta Copa, talvez tenha sido o único que se destacou na primeira rodada. Cristiano Ronaldo atrai as atenções nesta quarta, apesar de as estrelas da Espanha, como Andrés Iniesta, Sérgio Ramos e Diego Costa, entrarem em campo contra o líder Irã, e a dupla de ataque uruguaia, formada por Luis Suárez e Edinson Cavani, enfrentar a defesa saudita – a pior da Copa.

Portugal é favorita contra o Marrocos, mas o jogo não deve ser fácil. Com uma defesa bem postada, os marroquinos devem trazer dificuldades ao atacante português. Ao mesmo tempo, os espaços podem aparecer, já que Marrocos, assim como Portugal, precisa da vitória. A seleção portuguesa não pode tropeçar e, mais uma vez, Cristiano Ronaldo entra em campo pressionado, com todas as atenções voltadas para ele, ou seja, da maneira que ele gosta de atuar.