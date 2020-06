Após recuo do governo do RS, Grêmio vai treinar em Santa Catarina

O Grêmio anunciou nesta terça-feira 30, em nota, que passará a treinar em Santa Catarina. A decisão foi tomada um dia depois de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarar, em transmissão ao vivo nas redes sociais, que ‘o futebol não é prioridade no momento’, tornando ainda mais improvável a retomada do Campeonato Gaúcho neste mês.

“Devido ao posicionamento do governo, o Grêmio comunica a necessidade de concluir sua preparação física, levando em conta todos os protocolos de saúde adotados para o retorno das atividades. Neste sentido, o clube decidiu, não havendo o pleito do futebol atendido, procurar praças fora do Rio Grande do Sul. Por questão de proximidade, a praça escolhida será no Sul de Santa Catarina”, comunicou o clube.

Porto Alegre voltou a entrar em bandeira vermelha, que sinaliza medidas sanitárias mais restritivas, pelas próximas duas semanas. A determinação do governo voltará a proibir a abertura de clubes esportivos e, somada à fala de Eduardo Leite, teve influência na decisão do Grêmio. O clube, no entanto, garantiu que respeita a posição do governo.

“Reiteramos o entendimento de que a decisão do governo é legítima, porém, o Grêmio defende uma conduta de enfrentamento reconhecida pela eficiência de procedimentos que tem mantido a integridade física de seus atletas e colaboradores, respeitando as determinações das autoridades públicas e de saúde, mas sobretudo acreditando que o futebol também precisa sobreviver ao momento difícil para todos os segmentos da sociedade”, concluiu o clube.

Segundo informações da Rádio Gaúcha, o Grêmio continuará seus treinos no CT do Criciúma por até 10 dias. O Inter, por outro lado, ainda não comunicou se continuará treinando em Porto Alegre, mas anunciou nesta terça, em nota, que quatro atletas foram testaram positivo para coronavírus. O clube colorado informou em que os jogadores estão assintomáticos e já estão isolados do restante do elenco, que passará por nova testagem para retomar os treinos.

Além do Grêmio, o América de Natal também retomará seus treinos fora do estado. O clube potiguar, após uma série de testes, viajará para a cidade de Camaragibe, em Pernambuco, onde utilizará o CT do Retrô FC. O clube optou por treinar fora após o Juventude, seu adversário na Copa do Brasil, voltar aos treinos há algumas semanas.