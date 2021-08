Após pré-temporada forçada, Messi deve estrear pelo PSG neste domingo

O atacante argentino Lionel Messi, principal contratação do Paris Saint-Germain na temporada, deve estrear neste domingo, 29, pelo novo clube. A informação é do jornal francês Le Parisien. De acordo com a publicação, Messi estará em campo na partida diante do Reims, às 15h45, fora de casa, confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Francês.

A presença de Messi se dá por um planejamento pessoal do jogador de atuar ao menos uma vez antes da próxima data Fifa, que acontecerá em setembro, período em que estará com a Argentina para a disputa de três partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A seleção de seu país enfrenta a Venezuela, no dia 2 de setembro, e o Brasil, 5, ambos fora de casa. Depois, recebe a Bolívia, 9.

Messi chegou ao PSG após um período de férias depois da disputa da Copa América. Em meio ao impasse da renovação com o Barcelona, já sem contrato, realizou trabalhos particulares na Argentina para manter o auge da forma física.

Na própria apresentação, em 11 de agosto, admitiu que, após alguns dias parado, precisaria realizar trabalhos intensos de pré-temporada antes do primeiro ato com a camisa do clube.

O técnico Mauricio Pochettino afirmou em entrevista à ESPN que, após boa semana de treinamentos, “se tudo correr bem” ele poderia estar disponível para ser relacionado nesta semana. Até aqui, a equipe venceu as suas três partidas que disputou no Francês.