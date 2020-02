Após piada sobre ‘asilo’, presidente do Atlético-MG anuncia Diego Tardelli

Após dias de especulações, negativas da diretoria e até o vazamento de uma piada sobre a idade do jogador, o Atlético Mineiro confirmou nesta quarta-feira, 12, o retorno do atacante Diego Tardelli, ídolo do clube. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Sergio Sette Camara.

“Reativando minha presença aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!”, escreveu Sette Camara no Twitter.

Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!!! pic.twitter.com/DWqbctymPh — Sergio Sette Camara (@camara_sette) February 12, 2020

Também via rede social, o presidente rebateu um torcedor que relembrou uma declaração sua, na qual ironizava a idade do jogador. No fim do mês passado, vazou um vídeo de Sette Camara negando, dentro de um avião, o interesse em Tardelli em papo com um torcedor. “É asilo aqui agora, é? Jogador de 36 anos!”, desabafou. Na verdade, Tardelli tem 34 anos.

“Falar de contratação de dentro de avião não dá. O que importa é que ele tá aqui!”, afirmou Sette Camara nesta quarta-feira, minimizando o episódio, em resposta a seguidor que ironizou o “asilo mais lindo” que já viu.

Falar de contratação dentro de um avião não dá. O que importa é que ele tá tá tá aqui… https://t.co/E1YTtH68YE — Sergio Sette Camara (@camara_sette) February 12, 2020

Curiosamente, na última segunda-feira 10, o clube usou suas redes sociais para negar uma informação do jornalista Milton Neves de que Tardelli e Sette Camara estavam reunidos para fechar o acordo. “Não procede”, escreveu o clube, que nesta quarta já compartilhou a postagem do presidente, oficializando o negócio.