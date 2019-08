Após negociar com Flamengo, Balotelli é anunciado pelo Brescia

O Brescia anunciou a contratação do atacante Mario Balotelli neste domingo, 18, em suas redes sociais. O clube italiano venceu a concorrência do Flamengo e acertou ‘acordo plurianual’ com o jogador de 29 anos, que será apresentado na próxima segunda-feira.

“O retorno à Itália, depois de três anos, foi possível graças à determinação e ao entusiasmo de Mario em querer retornar a Brescia, cidade onde cresceu e onde, desde criança, ele se destacou por suas habilidades físicas e técnicas”, comunicou o clube em nota.

Nas últimas semanas, Balotelli tomou conta do noticiário esportivo, devido ao interesse do Flamengo. Na última quinta-feira, o clube carioca emitiu uma nota anunciando o fim das negociações entre as partes, “em comum acordo”, após dois dias de reuniões, realizadas em Mônaco.

Balotelli atuou as últimas três temporadas no futebol francês – dois anos no Nice e um no Olympique de Marselha – e atualmente está sem clube. O centroavante teve passagens por Inter de Milão, Milan, Manchester City, Liverpool e também pela seleção italiana.

(Com EFE)