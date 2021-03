Após negativas, FPF se reúne com clubes por definição do futebol em SP

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se reunirá na tarde desta terça-feira, 16, com representantes dos clubes das três divisões do Campeonato Paulista para definir o rumo da competição. A entidade assegura que cumprirá o calendário pré-estabelecido para conclusão do estadual. Na segunda, 15, após encontro com membros do governo estadual, a entidade teve negado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) o pedido de reavaliação da paralisação de jogos e treinamentos pelos próximos 15 dias.

A principal alternativa, de continuidade do campeonato fora do estado, ainda pode acontecer mesmo após o anúncio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O político decretou a partir desta quarta, 17, que todo o estado entrará na fase mais restritiva do programa de enfrentamento à Covid-19. A medida, inicialmente, não afetará os jogos de futebol no estado.

Para convencer o MP da liberação parcial dos jogos, a FPF apresentou um estudo específico para a fase emergencial. De acordo com a entidade, no encontro foram feitas “propostas baseadas em critérios médicos e científicos, que embasavam o pedido de liberação parcial do futebol no período, com menos jogos, menos pessoas envolvidas, testes antes e depois de cada partida e uma bolha de segurança para atletas e comissões técnicas”.

A ideia proposta foi uma redução de 56% das partidas disputadas, com a suspensão da Série A3 e de alguns dos jogos da Série A2, sendo que somente a Série A1 teria todas as partidas realizadas. Todas as delegações de equipes seriam testadas e isoladas em hotéis ou centros de treinamentos até o período. Além disso, o número de profissionais envolvidos nos jogos seria reduzido em 70%.

A entidade, em nota, disse o futebol “é a atividade econômica que possui um rigoroso e inédito protocolo de saúde” e que com a paralisação mais de três mil testes deixarão de ser realizados. Também citando que a taxa de positividade chega a 2,2%, 15 vezes inferior a taxa estadual e menor do que o número recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para controle da pandemia, que é de 5%.

A próxima rodada da competição está agendada para este sábado, com jogos nos dias 20 e 21, um deles o clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Antes disso, nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrentará o São Bento, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo atrasado pela 3ª rodada da competição. A Federação Paulista bancará os custos de viagem e a estadia de árbitros e delegações para que a partida ocorra.

