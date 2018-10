Bolt reclama de exame antidoping surpresa após marcar dois gols

A lenda do atletismo Usain Bolt, que recentemente iniciou uma nova carreira no futebol, ficou indignado nesta segunda-feira por ter sido convocado para um exame de controle antidoping surpresa. Na última sexta, o atleta jamaicano marcou dois gols em um amistoso pela equipe australiana do Central Coast Mariners contra o Macarthur South West United.

“Pessoal, me aposentei do atletismo e estou trabalhando para me tornar um jogador de futebol. Mas veja isso: por que devo passar por um controle antidopagem se nem sequer assinei contrato por nenhum clube?”, questionou-se Usain Bolt, mostrando o requerimento, em vídeo publicado em seu Instagram.

O ex-velocista disse que a senhora encarregada de lhe entregar o pedido de exame se justificou dizendo que Bolt é “um atleta de elite e que, então, deveria ser controlado”. “Muito bem, OK”, respondeu Bolt, dando a entender que aceitou passar pelo teste.

O recordista mundial e olímpico dos 100 e 200 metros, de 32 anos, treina desde agosto na Austrália e passa por testes no Central Coast Mariners. Apesar dos dois gols marcados, ainda não é certo que Bolt disputará a liga profissional da Austrália. O acordo inicial prevê a participação do jamaicano apenas na pré-temporada.

“Vamos nos reunir, discutir e ver se queremos seguir em frente e o que eu preciso fazer e como fazer isso. Para mim, estou dando um passo de cada vez e quero me esforçar para ver até onde posso ir”, disse o jamaicano. A temporada australiana começa no próximo domingo e a estreia do Central Coast Mariners será contra o Brisbane Roar.