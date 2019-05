Após partida, Corinthians distribui comida a jogadores do Deportivo Lara

O Corinthians distribuiu comida aos jogadores do Deportivo Lara depois da vitória por 2 a 0, na noite da última quinta-feira, 23, em Itaquera, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O clube enviou ao time da Venezuela 27 pizzas e 50 hambúrgueres.

Um vídeo publicado por um dos responsáveis pelo ato mostra os hambúrgueres sendo entregues aos jogadores, que agradeceram, dentro do vestiário. Antes da partida, o Corinthians também enviou aos jogadores venezuelanos uma placa e alguns presentes.

Segundo o canal ESPN, alguns atletas do Deportivo Lara aproveitaram a estadia em São Paulo para fazer compras em supermercados. Eles levaram produtos de higiene e suprimentos para suas famílias, que sofrem com a crise no país. Nesta sexta-feira, o time retorna à Venezuela, mas só chegará depois de um dia de viagem, porque não há voos diretos.

O Corinthians, para evitar a longa viagem, fretou um voo para a Venezuela, onde joga a partida de volta na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), no estádio Metropolitano. O diretor de futebol Duílio Monteiro disse que os atletas devem sair do Brasil na madrugada da próxima terça e chegarão no aeroporto venezuelano pela manhã.

(Com Gazeta Press)