Após investigação, Uefa suspende Arnautovic por gestos polêmicos

O Comitê Disciplinar da Uefa informou a Federação Austríaca de Futebol (OFB, na sigla original) a suspensão por uma partida do atacante Marko Arnautovic, investigado por supostos gestos racistas após marcar o terceiro gol da Áustria na vitória por 3 a 1 sobre a Macedônia do Norte, no último domingo, pela estreia da Eurocopa. A comemoração do jogador foi classificada como “um insulto ao adversário”, o que implica na pena mínima da entidade.

Arnautovic já havia publicado em suas redes sociais um pedido de desculpas e um esclarecimento dizendo não ter dito palavras, ou feito gestos, de cunho racial. Ele não poderá jogar na próxima partida, diante da Holanda, marcada para quinta-feira, às 16h, em Amsterdã. As equipes lideram o Grupo C, com três pontos cada.

“Admiti publicamente minha má conduta na celebração do gol por minha própria iniciativa, mesmo antes do início do processo, e pedi desculpas por isso. Houve declarações lamentáveis de ambos os lados, mas as provocações não justificam o meu comportamento. Imediatamente, após o jogo, houve um debate e um pedido de desculpas mútuo. Eu cresci com pessoas de diferentes países e culturas e defendo a diversidade de forma muito clara. Todo mundo que me conhece sabe disso. É muito importante para mim, pessoalmente, enfatizar isso. Junto com a federação, eu defendo tolerância e integração em todas as áreas da sociedade”, explicou.

“A integração é tão importante para mim através da minha própria história, gostaria de aproveitar este caso como uma oportunidade e disponibilizar 25.000 euros para o meu projeto de integração, no qual atuo como patrono, para que o meu mau comportamento seja também uma boa consequência para mais coesão tem. Acima de tudo, quero ser um bom modelo para crianças e jovens”, completou o jogador, atualmente Shanghai Port, da China.

O lance polêmico ocorreu nos minutos finais de jogo. Ele se exaltou na comemoração fazendo um gesto com as mãos, com o dedo indicador junto ao polegar, acusado de ser uma manifestação supremacista.

Além disso, proferiu diversas palavras aos adversários, o principal alvo foi o lateral macedônio Alioski, que possui raízes albanesas. Arnautovic, por sua vez, tem origem sérvia, que foi parte da antiga Iugoslávia, assim como a Macedônia do Norte. O jogador foi contido pelo capitão da equipe, David Alaba, do Real Madrid, que colocou as mãos sobre o seu rosto.