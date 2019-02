Após gol pelo Real, Vinicius Jr. diz que se sente importante para a equipe

O atacante Vinicius Junior, que marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 sobre o Alavés neste domingo 3, afirmou em entrevista após o jogo que se sente “importante” para a equipe. “Sim, me sinto importante, mas como todos os jogadores, que são muito importantes no Madrid para elevar o nível técnico de todos e seguir melhorando. Estou feliz e contente, trabalhando muito para continuar melhorando”, declarou o ex-jogador do Flamengo, que se firmou como titular do Real Madrid aos 18 anos.

Após a atuação de hoje, Vinicius foi ovacionado pelo Santiago Bernabéu quando foi substituído no fim do segundo tempo: “Estou muito contente com os aplausos, nenhuma pessoa diria que eu começaria a jogar assim, estou contente e muito feliz, minha família e meus companheiros me ajudaram muito”, disse.

Apesar do bom momento, Vinicius disse que não se vê como titular indiscutível no Real Madrid em um momento em que jogadores lesionados estão voltando à ativa, como o espanhol Marco Asensio e o galês Gareth Bale. “Jogará quem estiver melhor quando o treinador tiver todo mundo disponível. Fico tranquilo, ouço muito as pessoas da minha família que sempre me ajudam para ter a cabeça tranquila e seguir trabalhando para melhorar e vencer no Camp Nou”, afirmou o jovem atacante, em referência ao clássico com o Barcelona que será disputado na próxima quarta-feira 6 pela semifinal da Copa do Rei.

“É o nosso grande momento da temporada, é preciso continuar somando pontos no Campeonato Espanhol e seguir trabalhando para a quarta-feira diante do Barcelona”, disse o jogador. “Vamos seguir lutando até o final, queremos jogar da mesma maneira no próximo fim de semana e estamos trabalhando para vencer”, concluiu o brasileiro. Nesta rodada, o Real Madrid foi o único dos primeiros colocados que venceu. O time foi a 42 pontos e agora está a dois do vice-líder Atlético de Madri, que perdeu para o Betis na rodada, e a oito do líder Barcelona, que empatou com o Valencia.