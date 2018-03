Após expulsão, flamenguista Vinicius Junior sofre ofensa racista

A vitória do Flamengo sobre o Botafogo neste sábado por 1 a 0, em partida disputada no estádio Nilton Santos pelo Campeonato Carioca, foi marcada novamente pela atuação do jovem atacante Vinicius Junior. Infelizmente, desta vez não por um gol do jovem craque que já está negociado com o Real Madrid, da Espanha. Personagem do último encontro entre os dois clubes, no primeiro turno do Estadual, Vinicius entrou no segundo tempo, quando o placar já era favorável aos flamenguistas, e ficou poucos minutos em campo. O camisa 20 foi expulso de campo depois de atingir um adversário botafoguense com força desproporcional.

Na saída do gramado, o atacante encarou uma série de vaias e xingamentos vindos da torcida adversária na arquibancada. Uma câmera da transmissão do SporTV, canal por assinatura que transmitiu o jogo, flagrou o momento em que uma senhora vestida com a camisa do Botafogo passou a disparar insultos em direção a Vinicius. Ao fazer a leitura labial, é possível identificar pelo menos uma injúria racista direcionada ao jogador. “Neguinho safado, aqui ó”, diz a torcedora fazendo um gesto obsceno com uma das mãos. Clique aqui para assistir ao vídeo.

Neste domingo, o Flamengo usou sua conta no Twitter para se pronunciar sobre o caso. Lamentando o ato racista cometido contra seu atleta, o clube fez uma crítica ao comportamento, sem citar nominalmente o próprio Vinicius Junior ou o Botafogo (leia a mensagem abaixo). O clube alvinegro não se manifestou sobre o caso.

O drible tem que ser no ódio. A pedalada é pra cima da discriminação. A rabiscada é pra cima dos preconceituosos. E o cartão vermelho é para os racistas infiltrados no futebol e em toda a nossa sociedade. — Flamengo (@Flamengo) March 4, 2018

