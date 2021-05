Após empate na estreia do Brasileiro, Cuiabá demite Alberto Valentim

Logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, uma demissão de técnico já foi computada. Após um empate por 2 a 2 contra o Juventude, o Cuiabá anunciou a demissão de Alberto Valentim e seus auxiliares do comando do clube mato-grossense.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

No total, o técnico comandou o Cuiabá em 10 partidas, com sete vitórias e três empates. No último fim de semana, o time foi campeão estadual invicto. Apesar de não ter sido derrotado no clube, Valentim foi eliminado, nos pênaltis, na segunda fase da Copa do Brasil para o 4 de Julho.

“A diretoria agradece o técnico pelos serviços prestados e deseja boa sorte no decorrer da carreira”, destaca o clube, em nota oficial.

NOTA OFICIAL

O Cuiabá comunica a saída do treinador Alberto Valentim e seus auxiliares do comando do Cuiabá, após o empate em 2 a 2 com o Juventude, na estreia da Série A. A Diretoria agradece o técnico pelos serviços prestados e deseja boa sorte no decorrer da carreira. pic.twitter.com/s00Hbz26xk — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 30, 2021