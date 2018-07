O meia Andrés Iniesta confirmou sua despedida da seleção espanhola após a eliminação diante da Rússia, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Ele entrou no segundo tempo e converteu seu pênalti na decisão, que terminou com vitória por 4 a 3 para os russos após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, em Moscou.

“É a minha última partida na seleção. Do ponto de vista individual é o fim de uma passagem maravilhosa. Às vezes, o final não acontece como a gente imagina”, afirmou o jogador de 34 anos. O meio-campista começou a partida no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo. Ele afirmou que estava em boas condições físicas, mas que respeita a decisão do técnico Fernando Hierro. “O treinador tinha uma estratégia e temos que respeitar. Fizemos uma boa partida”, disse.

Iniesta foi responsável por uma das grandes chances da Espanha com um chute rasteiro que exigiu grande defesa de Akinfeev. “Tentamos tudo e nada deu certo. Dominamos a partida, mas a Rússia ficou muito fechada, esperando um erro nosso. Sair nos pênaltis é muito dolorido. Os culpados são sempre os jogadores”, disse Iniesta.

O meio-campista acredita na renovação da seleção espanhola a partir de agora. “Existem bons jogadores que estão aparecendo. Temos talento. O mais importante é reencontrar o caminho do sucesso. Não é fácil, mas temos bons jogadores que podem fazer isso”, disse o campeão do mundo em 2010, na África do Sul, em que foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Holanda na decisão da competição.

Iniesta estrou na seleção espanhola em 2006. Foram 131 jogos com 13 gols. Disputou as Copas de 2006, 2010 e 2014, além das Eurocopas de 2008, 2012 e 2016. Foi campeão europeu em 2008 e 2012 e do mundo em 2010.