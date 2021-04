Após eliminação, Grêmio se reúne e estuda demissão de Renato Gaúcho

A diretoria do Grêmio informou após a derrota por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, na Arena Grêmio, que avaliará nesta quinta-feira, 15, a permanência do técnico Renato Gaúcho. O revés custou à equipe gaúcha uma eliminação precoce, ainda na fase preliminar da Copa Libertadores. Procurado pela PLACAR, o estafe do treinador não quis se posicionar sobre as declarações e informou que Renato não participará do encontro.

“Vamos avaliar de cabeça fria todas situações. Nada está descartado. Vamos bem avaliar o que é melhor para o Grêmio na sequência do ano de 2021. A permanência, a não permanência. Estamos avaliando tudo, o desempenho dos últimos anos, o futebol, o torcedor, o momento que o país e o futebol vivem. Vamos bem avaliar tudo e decidir aquilo que for melhor para o Grêmio”, disse ao ge o vice-presidente Cláudio Oderich.

O treinador não comandou a equipe nas duas derrotas para o Del Valle. Após testar positivo para Covid-19, foi substituído pelo auxiliar Alexandre Mendes à beira do gramado. Renato tem como maior defensor de sua permanência o presidente Romildo Bolzan. A decisão será discutida pelo Conselho de Administração do clube.

Maior ídolo da história do clube por sua trajetória tanto como atleta quanto como técnico, ele está no cargo desde setembro de 2016 e conquistou sete títulos pelo Grêmio no período: a Copa do Brasil de 2016, Copa Libertadores de 2017, Recopa Sul-Americana de 2018, além de três campeonatos estaduais, em 2018, 2019 e 2020, e uma Recopa Gaúcha.

🖊️🧞‍♂️ RENOVOU! Maior ídolo da nossa história, o técnico Renato Portaluppi acertou a sua renovação e continuará no comando do nosso time por mais uma temporada! 🇪🇪

No último dia 5 de março, pelas redes sociais, o clube gaúcho anunciou a extensão do vínculo até o fim de 2021. O acordo ocorreu dias antes da decisão da Copa do Brasil, perdida para o Palmeiras. Na ocasião, o Grêmio havia sido derrotado na primeira partida, disputada em Porto Alegre, e acabou confirmando o título em novo triunfo, por 2 a 0, no Allianz Parque.

Obrigado presidente, eu agradeço muito ao senhor, a diretoria do Grêmio e a nossa torcida. Vamos dar sequência aos nossos projetos, que são fundamentais para esse grande clube e acima de tudo trabalhar bastante com os guris e se Deus quiser aproveitar mais alguns nesses anos. É fundamental esse trabalho que temos feitos com a base e buscar mais títulos, que é nosso objetivo”, afirmou Renato na ocasião.

O técnico é o mais longevo entre todos os treinadores das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.