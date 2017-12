Após duas fraturas no tornozelo, Neuer se garante na Copa

Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, se acostumou a usar muletas desde de abril, quando sofreu a primeira das duas fraturas no pé esquerdo. Ainda se recuperando da segunda lesão, o jogador, porém, não teme ficar de fora da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. “Estou absolutamente convencido de que estarei no gol durante a Copa. Na minha opinião, nada se opõe à minha participação no Mundial”, afirmou o titular absoluto da seleção da Alemanha, em entrevista ao jornal alemão Bild.

Em campo apenas quatro vezes nesta temporada, Neuer evitou dizer ao certo uma data para o sua volta aos gramados. Antes de pensar em seu retorno, o atleta pensa em largar as muletas, o que deve acontecer em breve. “Se as radiografias estiverem bem, não terei absolutamente nenhum problema. Quando os médicos autorizarem eu voltarei, mas não vou definir datas. Para mim, seria bom dizer adeus às minhas amigas muletas até o Natal. Seria um bom presente”, apontou.

O goleiro não defende a seleção alemã há mais de um ano (desde outubro de 2016). Antes da Copa, em que terá pela frente Suécia, Coreia do Sul e México, pelo Grupo F, a atual campeã do mundo já tem agendados dois amistosos preparatórios para o torneio. O primeiro acontecerá no dia 23 de março, contra a Espanha, em Dusseldorf. O segundo será quatro dias depois, contra o Brasil, em Berlim. Caso se recupere a tempo, Neuer é presença certa nos dois compromissos.