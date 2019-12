Após desistir de Sampaoli, Palmeiras se reúne com Luxemburgo

Um dia depois de anunciar que encerrou as negociações com o argentino Jorge Sampaoli, ex-treinador do Santos, o Palmeiras pode acertar o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo. O experiente treinador, que há dois dias anunciou sua saída do Vasco, tem reunião marcada com a diretoria para a noite deste domingo, 15, em São Paulo.

A expectativa é que um desfecho, positivo ou negativo, seja anunciado já nesta noite. O clube, que tinha Sampaoli como prioridade, quer evitar que uma negociação se prolongue para já iniciar o planejamento para 2020 depois de um ano frustrante, no qual Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes foram demitidos.

Luxemburgo, de 67 anos, tem história vitoriosa em três passagens pelo Palmeiras, a última delas encerrada em 2009. No clube, conquistou quatro títulos paulistas (1993, 1994, 1996 e 2008) e dois Brasileiros (1993 e 1994). No último Brasileirão, ele deixou o Vasco na 12ª colocação, com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas em 34 jogos.