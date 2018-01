Após desabafo, Susana Werner posta piadas sobre Julio Cesar

Um dia depois de desabafar sobre o retorno do marido Julio Cesar para o Flamengo, Susana Werner parece ter acordado mais alegre. Ou, ao menos, decidiu rir do próprio drama. Nesta quarta-feira, a ex-atriz e modelo, que vive em Portugal com os filhos do casal, compartilhou memes que brincaram com a situação. Em seu Instagram, Susana havia deixado clara a sua insatisfação com o “egoísmo” do goleiro, que jogará três meses no clube carioca antes de se aposentar.

Usando o “Instagram Stories”, função da rede social em que as fotos e vídeos desaparecem após 24 horas, Susana exibiu as piadas que trataram da escolha de Julio Cesar. A afirmação de Susana de que o marido “foi ser feliz e já volta” foi a mais explorada.

“Não aguentei”, escreveu ao compartilhar uma imagem em que Julio aparece no lugar do cantor Drake, recusando a esposa e sorrindo para o Flamengo. Um seguidor recomendou que Susana fosse para o Rio de Janeiro “comer feijoada, tomar cervejinhas e ir ao Maracanã”. “Se fosse simples eu já estaria aí, pode ter certeza”, respondeu Susana nos comentários.

Susana Werner havia explicado na postagem anterior que decidiu ficar em Lisboa por causa dos filhos do casal e também para cuidar de sua loja de roupas recém-inaugurada. “Muitas coisas me prendem aqui. Jamais deixaria meus filhos estudando aqui para viver no Brasil. Então não vamos poder participar desse momento, porque ele vai ficar no Brasil por três meses.” Confira o desabafo: