As falhas da defesa da Alemanha foram visíveis nos últimos jogos, e a derrota de 1 a 0 para o México, neste domingo, na estreia na Copa do Mundo, não deveria ser uma surpresa, disse o zagueiro alemão Matts Hummels depois que a atual campeã mundial foi vencida em Moscou. “O México mereceu vencer. Nossa cobertura não foi boa o bastante e ficamos várias vezes apenas eu e Jérome (Boateng) atrás”, disse Hummels, reclamando do sistema tático usado pelo time.

A Alemanha ficou exposta várias vezes para o contra-ataque do México, e se o adversário tivesse sido mais preciso no passe final, poderia ter vencido por um placar maior. “Fomos avisados dias atrás (nos jogos de preparação). Jogamos exatamente como fizemos contra a Arábia Saudita, mas contra um adversário melhor. É por isso que o primeiro tempo foi como foi e obviamente o México mereceu vencer”, acrescentou.

O zagueiro reclamou “Se sete ou oito jogadores estão atacando, então obviamente nosso poder de ataque é ótimo”, disse Hummels. “Mas eu já falei várias vezes internamente sobre isso. Eu nem sempre tive resultados”.