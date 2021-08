Após demitir Roger Machado, Fluminense efetiva Marcão como técnico

Depois de demitir Roger Machado do comando técnico, o Fluminense anunciou neste sábado, 21, a efetivação de Marcão, então auxiliar fixo do time, até o final da temporada. Segundo o clube carioca, as boas passagens nas duas últimas temporadas pesaram na escolha do ex-jogador, de 49 anos.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Em 2019, ele ajudou a equipe a escapar do rebaixamento e ainda a chegar à Copa Sul-Americana. Em 2020, assumiu após a saída de Odair Hellmann. Não só manteve o bom nível do trabalho anterior como ainda conseguiu melhorar a performance do time, com aproveitamento de 59,5%”, diz a nota oficial.

Além de precisar melhorar a performance do time no Brasileirão, já que o Fluminense ocupa apenas a 15ª colocação, com 17 pontos, Marcão terá a difícil tarefa de enfrentar o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil.

Marcão é o novo comandante do time do Fluminense até o fim da temporada.

A diretoria efetivou o nome de Marcão com base nos objetivos alcançados pelo treinador em suas recentes passagens no comando do time. + pic.twitter.com/Aw95vsUReK — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 21, 2021