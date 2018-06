Após amistoso, mexicanos fizeram festa com bebida e mulheres

Alguns jogadores da seleção mexicana de futebol participaram de uma festa com bebidas alcoólicas, jogatina e cerca de 30 mulheres após o amistoso preparatório para a Copa do Mundo disputado no sábado, contra a Escócia, na Cidade do México. Segundo a revista TV Notas, Giovani dos Santos, Guillermo Ochoa, Saucedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Raúl Jiménez e Marco Fabián participaram da festa em folga do time.

Após a vitória por 1 a 0 sobre os escoceses, com gol de Giovani dos Santos, no Estádio Azteca, no último amistoso antes de embarcar para a Europa, uma parte dos atletas se encaminhou a uma casa para iniciar a comemoração. A partir das 2 horas da manhã no horário local, táxis repletos de mulheres chegaram à festa, sendo recepcionados por Herrera, meio-campista do Porto. Giovani dos Santos foi o primeiro a deixar a residência, por volta das 4 horas. Ao amanhecer, foi a vez de Gallardo e Jiménez se retirarem. Às 8 horas, outro grupo de mulheres chegou à festa, que durou até a tarde de domingo, quando Ochoa, Saucedo e Jonathan dos Santos foram embora.

De acordo com reportagem feita pelo portal mexicano Mediotiempo, a festa aconteceu durante o período de folga do time e portanto não feriu o código de conduta do time. O México enfrenta a Dinamarca, em amistoso no próximo sábado às 12h (no horário de Brasília). A estreia no Mundial será no dia 17 de junho, contra a Alemanha.