Após acertar Libertadores, Bolsonaro diz que Fla leva Mundial nos pênaltis

A final do Mundial de Clubes da Fifa foi lembrada algumas vezes durante a live semanal de Jair Bolsonaro nas redes sociais, transmitida na noite desta quinta-feira 19. O presidente ganhou uma camisa do Flamengo das mãos do secretário da Pesca, Jorge Seif Jr, e aproveitou a ocasião para dar seu palpite sobre a decisão entre o clube brasileiro e o Liverpool, marcada para sábado.

“O Flamengo vai ganhar nos pênaltis”, apostou. Em novembro, antes da final da Libertadores, Bolsonaro afirmou que Gabigol marcaria o gol da vitória flamenguista contra o River Plate – o que de fato ocorreu.

Para que o jogo chegue nos pênaltis, o presidente sugeriu uma estratégia cautelosa ao time de Jorge Jesus.”Não vai para cima não, vai com calma”, recomendou. Em brincadeira com o secretário da Pesca, comentou que verá a final comendo peixe.

“Sábado estou lá com uma travessa de tilápia frita e uma tubaína super gelada para comemorar os gols do Mengão”, disse, aos risos.

Flamenguista, Jorge Seif Jr presenteou Bolsonaro com uma camisa de número 38, número do Aliança pelo Brasil, partido recém-criado pelo presidente. Ao agradecer, ele procurou desassociar o número com o “calibre 38” de uma arma.

“A imprensa vem me criticar, ‘calibre de arma’ por ser 38, mas o PDT é 12… calibre 12. O PSDB é 45… calibre 45, vamos criticar o PSDB também. E 50 é um de esquerda, né? O PSOL… pô, o PSOL é ponto 50”, disse Bolsonaro.

O presidente comentou, ainda, que usará a camisa para dormir ao lado da esposa Michelle Bolsonaro, que é flamenguista.

“Sou ‘porco’ em São Paulo, né? Mas minha esposa é flamenguista e corintiana, essas coisas a gente não pergunta na hora de namorar”, brincou Bolsonaro.