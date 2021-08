Após 40 anos, um jogador troca a Roma pela Lazio

Transferências entre clubes rivais são comuns no Brasil e no mundo. De tempos em tempos, atletas desafio a rivalidade e trocam, por exemplo, Manchester United por City, Real Madrid por Barcelona, Corinthians por Palmeiras e etc… na capital italiana não costuma ser assim, mas Pedro Rodríguez topou a aventura. Nesta quinta-feira, 19, foi confirmada a ida do atacante espanhol diretamente da Roma para a Lazio, quebrando uma marca de 40 anos sem qualquer mudança entre os clubes.

Pedro já posou com a camisa do lado azul de Roma. O jogador de 34 anos, revelado pelo Barcelona, tornou-se apenas o quinto atleta a trocar de clube na capital italiana. A última vez havia sido com Carlo Perrone, em 1981, fazendo o caminho inverso. Antes, Attilio Ferraris, em 1932, e Franco Cordova, em 1976, foram da Roma para a Lazio, e em 1934, Arne Selmosson foi da Lazio para a Roma.

O atacante espanhol foi avisado pelo novo técnico José Mourinho de que não teria muitas chances no ataque da Roma, que, para reduzir sua folha salarial, aceitou negociá-lo sem custos ao maior rival. Ele vestirá a camisa 9 no novo clube.