Apesar do 3 a 0, Klopp diz que Liverpool fez seu melhor jogo na Champions

Apesar da derrota por 3 a 0 diante do Barcelona, nesta quarta-feira, 1, no Camp Nou, o técnico Jürgen Klopp fez elogios aos jogadores do Liverpool e afirmou que a equipe inglesa fez sua melhor partida nesta edição da Liga dos Campeões. Com o resultado, o Liverpool ficou em situação complicada para reverter a vantagem dos espanhóis na segunda partida da semifinal, na próxima terça-feira, 7, no Anfield Road.

“No vestiário, não houve festa, mas temos que aproveitar este jogo para muitas coisas. Estamos frustrados, mas haverá um momento em que poderei convencer os jogadores de que este jogo servirá para a nossa evolução. Foi a melhor partida que fizemos na Liga dos Campeões”, declarou Klopp.

O treinador disse ainda estar “orgulhoso” da sua equipe e não poupou elogios. Na sua avaliação, os jogadores do Liverpool foram “valentes, enérgicos e criativos” no Camp Nou. O placar, na avaliação de Klopp, foi reflexo da grande atuação de Lionel Messi, autor de dois dos três gols do Barcelona.

“Quando ele está nos seus momentos, ele é simplesmente ‘imparável’. Sou um grande admirador dele e não estou surpreso com sua atuação”, disse o treinador do Liverpool, que poupou seus jogadores de críticas nos lances decisivos do argentino. “Não se pode defender uma cobrança de falta como aquela”, afirmou, ao citar o terceiro gol do jogo.

Klopp evitou jogar a toalha e afirmou que o time inglês ainda tem chances de classificação – precisará devolver o placar de 3 a 0 para ir aos pênaltis. No entanto, admitiu preocupação com os contra-ataques do poderoso rival. “Tínhamos mais opções antes deste jogo. É o Barcelona e, se jogarem no contra-ataque, o resultado de hoje não ajudará em nada. Mas o futebol é assim e vamos tentar (a classificação)”, declarou.