A edição especial da revista PLACAR, que elegeu a seleção brasileira de todos os tempos, reservou uma peculiaridade. Dos 69 atletas e oito treinadores lembrados pelo colegiado de 170 jornalistas do Brasil – entre repórteres, comentaristas, narradores e radialistas –, apenas quatro jogadores e um treinador ainda estão em atividade, ou seja, 6,4% dos 77 nomes citados na eleição. Nenhum deles figura entre as três seleções eleitas.

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, puxam a fila com cinco votos cada. O segundo principal artilheiro da seleção brasileira, com 64 gols – atrás somente de Pelé, com 77 – foi lembrado pelos jornalistas Pedro Ivo Almeida (UOL), Renato Rodrigues (ESPN/Fox Sports), Ricardo Corrêa, Ricardo Martins (TNT Sports) e Silvio Luiz (RedeTV!).

Além de Neymar e de Thiago Silva, o lateral direito e meio-campista Daniel Alves, com dois votos, e o lateral esquerdo Marcelo, com apenas um, foram outros atletas ainda em atividade lembrados. Desses, somente Neymar, de 29 anos, não atingiu ou ultrapassou a casa dos 30 anos, considerada decisiva na carreira dos jogadores.

Entre os oito treinadores lembrados, só Luiz Felipe Scolari, com quatro votos, está em atividade. O técnico recentemente se desligou do Cruzeiro, um rompimento consensual após pouco mais de três meses de trabalho e 21 partidas pelo clube, com nove vitórias, oito empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 55,5% dos pontos disputados.

Clique aqui e assine PLACAR com preço especial, a partir de 7,90 reais por mês!

A edição histórica da PLACAR elencou não apenas os 12 eleitos (11 atletas e um treinador), mas também um banco de luxo e os terceiros mais votados. O time titular foi composto por: Taffarel; Carlos Alberto Torres, Aldair, Bellini e Nilton Santos; Falcão, Didi e Pelé; Garrincha, Ronaldo e Romário, com Zagallo como treinador.

Continua após a publicidade

O critério adotado foi simples e direto: somar todos os votos, independentemente da posição em que cada ídolo foi escalado. Montaram-se, então, três times fantásticos no sistema 4-3-3.

Além de um perfil com histórias saborosas de todos os escolhidos, a edição traz entrevistas com todos os titulares vivos. A revista chegou às bancas de todo o país na última sexta-feira, 19, e está disponível para dispositivos iOS e também Android.

Taffarel, Carlos Alberto, Aldair, Bellini e Nilton Santos; Didi, Falcão e Pelé; Garrincha, Ronaldo e Romário. Téc: Zagallo A votação da seleção brasileira de todos os tempos formou um timaço. Garanta a nova edição de PLACAR, já nas bancas, e confira os perfis de todos os craques pic.twitter.com/WKqOpekuWm — Placar (@placar) February 19, 2021