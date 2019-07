Aos 41, Buffon defende três pênaltis e Juventus vence Inter de Milão

O veterano Gianluigi Buffon foi a grande estrela do chamado “Derby D’Italia” de pré-temporada desta quarta-feira, 24. De volta à Juventus depois de uma temporada no Paris Saint-Germain, o goleiro italiano de 41 anos entrou no segundo tempo e, após empate em 1 a 1, defendeu três pênaltis para garantir a vitória de sua equipe sobre a Inter de Milão, pelo torneio amistoso Champions Cup, em Nanjing, na China.

A Inter saiu na frente com um gol contra de Matthijs De Ligt, o zagueiro mais caro da história, recém-contratado junto ao Ajax, que fez sua estreia pela Juventus. O octacampeão italiano, porém, empatou no segundo tempo com sua principal estrela, Cristiano Ronaldo.

Na decisão por pênaltis, Rabiot e Bernardeschi erraram pela Juventus, mas Buffon defendeu as cobranças de Ranocchia, Longo e Borja Valero e garantiu um ponto extra à Juventus no torneio amistoso disputado simultaneamente em vários países, que conta com a participação de Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique, Milan, Fiorentina, Benfica, Tottenham e Manchester United.