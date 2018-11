Aos 40 anos, Drogba se aposenta com derrota em final nos EUA

O marfinense Didier Drogba se aposentou do futebol na última quinta-feira, nos Estados Unidos. Aos 40 anos, o atacante se despediu dos campos com uma derrota na decisão da United Soccer League (USL), segunda divisão da Major League Soccer (MLS). Seu time, o Phoenix Rising, perdeu para o Louisville City, por 1 a 0, e ficou com o vice.

Após a partida, Drogba foi ao encontro da pequena torcida do Phoenix no estádio em Louisville, agradeceu o carinho e deixou o campo sem falar com a imprensa. O marfinense, porém, já havia anunciado em outras oportunidades que esta seria sua última temporada como profissional.

Drogba foi revelado pelo Le Mans, passou pelo Guingamp, também na França, antes de ganhar destaque no Olympique de Marselha, onde atuou de 2003 a 2004. O Chelsea, então, desembolsou 24 milhões de libras para contratar o atacante. Na Inglaterra, ele conquistou quatro títulos nacionais, quatro da Copa da Inglaterra, três da Copa da Liga Inglesa, além de um da Liga dos Campeões, em 2012. O marfinense ainda teve passagens pelo Shangai Shenhua, Galatasaray, Montreal Impact e Phoenix Rising.