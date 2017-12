Aos 39 anos, Lúcio assina com o Gama de Brasília

Titular na seleção brasileira que conquistou o pentacampeonato na Copa de 2002 na Coreia e Japão, o zagueiro Lúcio, aos 39 anos, não parece disposto a se aposentar dos gramados. Nesta quinta-feira, ele foi anunciado como novo reforço do Gama e vai disputar o Estadual do Distrito Federal em 2018.

Lúcio está sem jogar desde o final de 2016, quando encerrou sua passagem pelo FC Goa, da Índia. Graças a um acordo entre uma empresa de consultoria esportiva, que será a nova patrocinadora do Gama, ele acertou o seu contrato, cujo salário será pago pelo patrocinador. Presidente do Gama, Weber Magalhães festejou a chegada do veterano zagueiro à sua equipe.

Começo como atacante

Lúcio começou sua carreira como atacante nas categorias de base de outro clube do Distrito Federal, o Planaltina. Em seguida, teve rápida passagem pelo Gama e logo se transferiu para o Guará. Em 1997, após um duelo contra o Internacional pela Copa do Brasil, acabou deixando boa impressão nos dirigentes do time gaúcho e foi contratado. Lá, passou a atuar como zagueiro e ficou por três temporadas. Em 2000, transferiu-se para o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Lúcio ainda defendeu o Bayern de Munique, Inter de Milão e Juventus (Itália), São Paulo e Palmeiras.