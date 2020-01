Aos 38 anos, Ibrahimovic retorna ao Milan: ‘Aqui é minha casa’

Em meio a mais uma temporada decepcionante, o Milan deu um motivo de esperança a seus torcedores nesta quinta-feira, 2, ao apresentar o atacante Zlatan Ibrahimovic como reforço do clube para 2020. O astro sueco foi recebido com festa por dezenas de torcedores no aeroporto de Linate e disse que estar feliz por “voltar a casa”. “

“É uma grande emoção, sempre disse que aqui é minha casa”, afirmou às redes sociais do clube. “Estou aqui, finalmente. Estou ansioso para ver os torcedores fazerem San Siro pular de alegria novamente”, afirmou Ibrahimovic, que jogou as últimas duas temporadas no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Aos 38 anos, ele iniciará sua segunda passagem pelo Milan, pelo qual conquistou a liga italiana e a Supercopa da Itália em 2011.

Ibra escolheu um número de camisa incomum para sua nova aventura europeia: o 21, em uma brincadeira com as iniciais de seu nome (ZI). O número também é o mesmo usado por Andrea Pirlo, velho ídolo do clube rubro-negro. Seu contrato será válido até o fim desta temporada, com opção de extensão por mais um ano. O Milan ocupa hoje a 11ª colocação do Campeonato Italiano com 21 pontos, exatamente a metade da líder e rival local Inter de Milão.